Canadese tennissers via titelhouder Rusland naar finale ATP Cup

De Canadese tennissers hebben zich verzekerd van een plek in de finale van de ATP Cup. Ze waren met 2-1 te sterk voor Rusland, dat het landentoernooi vorig jaar wist te winnen.

Denis Shapovalov en FĂ©lix Auger-Aliassime versloegen in het beslissende dubbelspel Daniil Medvedev en Roman Safioellin met 4-6 7-5 10-7. Shapovalov had in het enkelspel met 6-4 5-7 6-4 gewonnen van Safioellin en Medvedev had de Russen op gelijke hoogte gebracht door Auger-Aliassime met 6-4 6-0 kansloos te laten.

De Canadezen nemen het zondag in de finale op tegen Spanje, dat vrijdag al afrekende met Polen.

Canada is begin maart ook de tegenstander van Nederland in de Daviscup. De ontmoeting wordt op een gravelbaan in Den Haag gespeeld.