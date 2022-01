Golftoernooi US Open verdubbelt prijzengeld voor vrouwen

Het golftoernooi van de US Open verhoogt het prijzengeld voor vrouwen. Dat wordt bijna verdubbeld, van ongeveer 5 miljoen dollar naar 10 miljoen dollar (ongeveer 8,8 miljoen euro). De organisatie kan het zich veroorloven na het afsluiten van enkele goede sponsordeals. Het is meteen het hoogste bedrag in deze sport dat ooit aan vrouwen wordt uitgekeerd.

“Al meer dan 75 jaar dromen alle meisjes die van golf houden er van dit toernooi ooit eens te winnen”, zei Mike Whan, topman van het evenement. “We hopen dat dit een extra stimulans is om niet op te geven. Vrouwen verdienen dit. En ik durf te beweren dat we nog maar aan het begin staan van een ontwikkeling. We zijn er trots op dat wij als eerste deze stap kunnen zetten.”