Kramer voelt weinig emoties bij laatste race in leeg Thialf

Sven Kramer reed in de eerste rit op de 5000 meter van de EK afstanden zijn laatste officiële wedstrijd in Thialf. De tijd van 6.18,11 was goed voor een zesde plaats en was er een die niet lang zal worden onthouden. “Natuurlijk rijd je liever je laatste wedstrijd in een vol Thialf, maar het is niet anders. Ik denk dat de Eredivisie ook liever elke week in een vol stadion speelt”, zei de 35-jarige viervoudig olympisch kampioen, die op de Spelen van Beijing nog een keer voor de medailles wil strijden.

Tijdens zijn laatste race in de schaatshal waar hij grote triomfen vierde, had hij er zelf niet heel erg aan gedacht. “Ik heb me er niet op kunnen betrappen tijdens de rit. Ik heb geprobeerd mijn ding te doen, maar het was geen superrit. De ploegachtervolging van gisteren was heel belangrijk voor mij”, zei hij. Ook de nasleep van een fysiek en mentaal zwaar kwalificatietoernooi speelde nog mee.

Vooraf was hij er niet mee bezig geweest. “Eerst dacht ik aan de ploegachtervolging, die door de commotie van deze week heel belangrijk werd en ook kijk je al heel erg over deze wedstrijd heen naar een ander moment”, wees hij op de Spelen. “Dat neemt de emotie van zo’n dag als vandaag wel weg.”

De lege tribunes hielpen ook niet mee voor Kramer, die met de steun van een vol Thialf legendarische duels uitvocht op vooral de 5000 en 10.000 meter. “Dat maakt het misschien iets minder groot”, vond hij. Zijn eerste WK allround dat hij in 2007 in Thialf won, schiet Kramer als eerste te binnen als een van de mooiste races die hij er reed.

Een speciaal afscheid hoeft voor de veelvoudig Europees en wereldkampioen ook niet. “Ik ga geen wedstrijd voor spek en bonen rijden”, zei hij resoluut. “Ik rijd in competitie of ik rijd niet. En die competitie ga ik hier niet meer hebben, dus was dit de laatste.”