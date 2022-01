Nadal voor het eerst sinds mei 2021 weer naar finale

Rafael Nadal heeft voor het eerst sinds mei van vorig jaar weer eens de finale bereikt van een ATP-toernooi. De nummer 6 van de wereld was in Melbourne in de halve finales met 6-4 7-5 te sterk voor de Fin Emil Ruusuvuori.

Nadal drong zonder te spelen door tot de laatste vier omdat de Nederlander Tallon Griekspoor vrijdag niet in actie kon komen wegens een teenblessure.

In de finale neemt de 20-voudig grandslamkampioen het op tegen de Amerikaanse qualifier Maxime Cressy, de mondiale nummer 112. Cressy versloeg Grigor Dimitrov met 7-5 7-6 (9). Dimitrov was een dag eerder nog in een lange partij de Nederlander Botic van de Zandschulp de baas. Van de Zandschulp liet twee matchpoints onbenut.

Bijna acht maanden geleden stond Nadal (35) voor het laatst in een eindstrijd. Half mei won hij ten koste van Novak Djokovic het masterstoernooi van Rome. Nadal miste een groot deel van 2021 wegens een voetblessure.