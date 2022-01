Russische schaatsers van start op tweede dag EK afstanden

Meerdere Russische schaatsers gaan op de tweede dag van de EK afstanden in Heerenveen van start. De Russen waren afwezig in Thialf op de eerste dag van de EK afstanden. Vanwege een aantal coronagevallen zat de ploeg uit Rusland al een paar dagen in quarantaine in een hotel in Sneek.

De nationale schaatsbond maakte dinsdag bekend dat bij aankomst in Nederland een deel van de ploeg positief had getest op het coronavirus. De hele equipe ging daarop in quarantaine. De Russen lieten zaterdag weten dat het team na negatieve testen is toegelaten om deel te nemen op de tweede dag van de EK.

Angelika Golikova en Daria Katsjanova gaan later op zaterdag van start op de 500 meter. Olga Fatkoelina, de titelverdedigster op de 500 meter, ontbreekt. Op de teamsprint is titelverdediger Rusland ook niet aanwezig. Topsprinters Pavel Koelizjnikov, Roeslan Moerasjov en Artem Arefyev waren uit voorzorg niet naar de EK afgereisd, om geen risico’s te nemen met het oog op de Olympische Spelen in Beijing.

Roeslan Zacharov en Alexander Roemjantsev starten op de 5000 meter. Anastasia Grigorjeva en Evgeniia Lalenkova en Elizaveta Goloebeva rijden de 1500 meter.