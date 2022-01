Schaatsster De Jong begint steeds meer te houden van 1500 meter

Antoinette de Jong klopte olympisch kampioene en titelverdedigster Ireen Wüst bij de EK afstanden op de 1500 meter en pakte zo haar eerste Europese afstandstitel. “Ik ben hier echt heel blij mee”, zei de 26-jarige Friezin, die de 1500 meter steeds meer ‘haar afstand’ vindt worden.

“Het was geen gemakkelijke race. Ik voelde ook dat de 3000 meter van een dag eerder er best had ingehakt. Maar ik kon me toch goed herpakken en reed weer 1.53 in Thialf. Daar ben ik gewoon tevreden over”, zei De Jong.

De tweevoudig Europees kampioene allround gaf toe dat de 1500 meter jarenlang niet zo haar afstand was. “Ik kon twee jaar geleden niet zeggen dat dit ooit mijn afstand zou worden. Ik kwam heel vaak met een frustrerend gevoel over de finish, maar ik begin er steeds meer van te houden.”

De uitslagen laten ook zien dat de 1500 meter haar momenteel het beste ligt, ook al is ze de regerend wereldkampioen op de 3000 meter. De Jong pakte begin dit seizoen voor het eerst in haar carrière de nationale titel op de 1500 meter en was ook de beste op deze afstand tijdens het olympisch kwalificatietoernooi.

Met deze EK erbij troefde ze drie keer de olympisch kampioene Wüst af. Op de Olympische Spelen zal ze niet alleen met haar succesvolle landgenote moeten afrekenen, maar ook met de Japanse Miho Takagi, die in de wereldbeker drie keer de beste was, en met de Amerikaanse Brittany Bowe, die één wedstrijd op haar naam schreef. De Jong: “Ik weet dat het nog veel beter kan.”