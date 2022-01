Schaatsster Kok sprint naar Europese titel op 500 meter

Schaatsster Femke Kok heeft bij de EK afstanden in Heerenveen goud veroverd op de 500 meter. De 21-jarige sprintster reed 37,32 en bleef daarmee wereldkampioene Angelina Golikova (37,43) en Daria Katsjanova (37,58) uit Rusland voor.

Kok eindigde in 2020 als vierde op de EK afstanden op de 500 meter. Vorig jaar pakte ze op die afstand achter Angelina Golikova zilver op de WK afstanden in Heerenveen. Een dag eerder had Kok zich nog met spierklachten afgemeld voor de teamsprint.

Titelverdedigster Olga Fatkoelina ontbrak in Thialf. Het Russische team meldde kort na aankomst in Nederland dat een deel van de ploeg positief had getest op het coronavirus. De hele equipe ging daarop in quarantaine. De meeste Russische schaatsers konden op de tweede dag van de EK weer van start gaan, maar Fatkoelina was daar niet bij.