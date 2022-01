Skiester Hector wint, eerste wereldbekerpunten Jelinkova

De Zweedse skiester Sara Hector heeft zaterdag de reuzenslalom om de wereldbeker in Kransjka Gora gewonnen. Hector was in het Sloveense skioord in beide runs de snelste.

Adriana Jelinkova, de Nederlandse skiester die volgende maand deelneemt aan de Winterspelen van Beijing, pakte voor het eerst dit seizoen punten voor het wereldbekerklassement. Na twee runs eindigde ze als 28e, goed voor 3 punten. Jelinkova deed dat uitgerekend op de piste waar ze een jaar geleden haar voorste kruisband scheurde. Pas tien maanden later maakte ze haar rentree.

Hector bleef over twee runs de Fran├žaise Tessa Worley en de Italiaanse Marta Bassino achter zich. De Amerikaanse vedette Mikaela Shiffrin eindigde slechts als zevende, maar blijft wel aan de leiding in het algemene wereldbekerklassement. Hector passeerde haar in de rangschikking op de reuzenslalom.