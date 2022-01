Snowboarder De Blois zesde bij wereldbekerwedstrijd in Rusland

Snowboarder Glenn de Blois is bij de wereldbekerwedstrijd in het Russische Krasnojarsk als zesde geëindigd op het onderdeel cross. De 26-jarige De Blois eindigde dit seizoen nog niet eerder zo hoog. Hij werd in de kwalificatie dertiende.

De Duitser Martin Nörl was het best in Krasnojarsk, de Fransman Merlin Surget werd tweede en de derde plek was voor de Oostenrijker Julian Lüftner.

De Blois, die vorig wereldbekerseizoen als vierde eindigde, doet volgende maand mee aan de Olympische Winterspelen in Beijing.