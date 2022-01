Tennisser de Jong mist finale op Australische challenger

Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het challengertoernooi van Traralgon. De 21-jarige De Jong verloor in de halve eindstrijd met 6-4 6-2 van de als vierde geplaatste Tsjech Tomas Machac.

In de kwartfinales had De Jong nog een knappe zege geboekt op de als eerste geplaatste Fransman Gilles Simon (6-4 6-1), de voormalig nummer 6 van de wereld. De Jong staat momenteel op de 203e plek op de mondiale ranglijst en was als 12e geplaatst in Traralgon.

De Jong reist nu af naar Melbourne voor de kwalificaties van de Australian Open, die komende week plaatsvinden. Het hoofdtoernooi begint op maandag 17 januari.