Tennisster Osaka meldt zich af voor halve eindstrijd in Melbourne

Tennisster Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor de halve eindstrijd van een WTA-toernooi van Melbourne, een van de voorbereidingstoernooien voor de Australian Open. Volgens de Japanse, die haar rentree maakte na vier maanden absentie, heeft haar lichaam het zwaar te verduren op het eerste toernooi in lange tijd.

“Helaas heb ik last van een buikblessure en ik heb rust nodig om me goed voor te kunnen bereiden op de Australian Open”, zei Osaka in een verklaring. Ze zou het bij de laatste vier opnemen tegen de Russin Veronika Koedermetova.

De finale in Melbourne gaat tussen Koedermetova en de Roemeense Simona Halep, die de Chinese Zheng Qinwen met 6-3 6-2 versloeg.

De 24-jarige Osaka pakte vorig jaar de titel op de Australian Open. Ze was sinds de US Open, begin september, niet meer in actie gekomen.