Haase treft Slowaak Martin in kwalificaties Australian Open

Robin Haase neemt het in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open op tegen Andrej Martin. De Slowaak is met zijn ranking van 116 als eerste geplaatst in de voorronden, Haase is afgezakt naar plek 230.

In totaal doen er drie Nederlandse mannen mee aan de kwalificaties. Tim van Rijthoven treft de Argentijn Facundo Mena, Jesper de Jong stuit op de Australiër Akira Santillan.

Bij de vrouwen proberen Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono, Indy de Vroome en Richèl Hogenkamp zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Pattinama-Kerkhove neemt het op tegen de Chinese Yuan Yue, Hartono treft de Australische wildcardspeelster Talia Gibson en De Vroome en Hogenkamp spelen tegen respectievelijk de Poolse Urszula Radwanska en Anna-Lena Friedsam uit Duitsland.

Drie overwinningen geven recht op een plek in het hoofdtoernooi. De kwalificaties zijn komende week, het hoofdtoernooi begint op maandag 17 januari.