Schaatser Nuis klopt Krol op 1500 meter en pakt Europese titel

Schaatser Kjeld Nuis heeft voor het eerst de Europese titel veroverd op de 1500 meter. De 32-jarige regerend olympisch kampioen bleef met 1.43,60 landgenoot en titelverdediger Thomas Krol nipt voor. Krol werd tweede in 1.43,91. Het brons was voor de Noor Allan Dahl Johansson in 1.44,16.

Nuis was ruim een week geleden op het olympisch kwalificatietoernooi met 1.43,85 net wat sneller dan Krol, de regerend wereldkampioen op de 1500 meter. Met die zege verzekerde hij zich van een olympisch startbewijs, waar hem dat een dag eerder op de 1000 meter niet was gelukt.

Met een sterke 1000 meter op de EK afgelopen vrijdag liet Nuis zien nog steeds uitstekende vorm te hebben. Op de 1500 meter pakte hij in de tweede volle ronde van 26,3 de winst ten opzichte van Krol. Daarna hield hij de snelheid goed vast met een slotronde van 28,4 en reed met 1.43,60 een betere tijd dan tijdens het OKT. Het leverde hem de eerste titel in twee jaar op.

Krol was na 700 meter sneller dan Nuis, maar kon dat tempo niet vasthouden in de laatste twee rondjes. Hij hield nog net genoeg over om de Noor Dahl Johansson voor te blijven en werd net als op de EK afstanden van 2018 tweede.

Tijmen Snel moest in de eerste rit alleen schaatsen en kwam tot 1.46,61. Daarmee werd hij tiende.