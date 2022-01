Schaatsster Leerdam opnieuw de beste op 1000 meter op EK

Schaatsster Jutta Leerdam heeft bij de Europese afstandskampioenschappen in Heerenveen haar titel op de 1000 meter geprolongeerd. De 23-jarige Zuid-Hollandse was met 1.13,60 duidelijker de snelste. Femke Kok verraste met de tweede plaats. Daria Katsjanova werd derde.

Kok, die in actie kwam in plaats van Ireen Wüst, kwam in de eerste rit tot 1.14,80. Die tijd bleef als beste staan, totdat Leerdam daar in de voorlaatste rit 1,2 seconde onder dook. Daria Katsjanova (1.14,94) en Angelina Golikova (1.15,54) kwamen in de laatste rit niet aan de tijd van Leerdam en konden ook niet tippen aan de tijd van Kok.

Michelle de Jong eindigde als zesde met 1.15,68.