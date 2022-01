Schaatssters opnieuw Europees kampioen op ploegachtervolging

De Nederlandse schaatssters hebben bij de EK afstanden in Heerenveen de Europese titel op de ploegachtervolging geprolongeerd. Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong deden dat in een nieuw baanrecord van 2.54,12 minuten. Ze bleven daarmee Noorwegen en Rusland voor.

De drie schaatssters van Noorwegen klokten in de rit tegen Polen 2.58,54. Het Nederlandse trio was in de rit tegen de Russinnen al meteen na de eerste ronde een seconde sneller en breidde die voorsprong daarna alleen maar uit. Wüst, Schouten en De Jong doken onder het baanrecord van 2.54,64 dat de Canadese schaatssters vorig jaar in Thialf hadden neergezet.