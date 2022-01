Skiester Vlhova profiteert van fout Shiffrin en wint weer slalom

De Slowaakse skiester Petra Vlhova heeft voor de vijfde keer dit seizoen een slalom in de wereldbeker gewonnen. De 26-jarige Vlhova profiteerde op de piste van Kranjska Gora in Slovenië van een fout van Mikaela Shiffrin, die tijdens de tweede run een poortje miste terwijl ze leek af te stevenen op de winst.

Shiffrin moest haar race daardoor beëindigen. Vlhova profiteerde en boekte haar vijfde seizoenszege op dit onderdeel. Alleen in Killington won ze de slalom niet. De Slowaakse eindigde toen als tweede achter Shiffrin.

“Het was een gevecht”, zei Vlhova, die niet te spreken was over de omstandigheden op de Sloveense piste. “Die pasten niet bij een wereldbekerwedstrijd, ik ben daar wel een beetje boos over.”

Wendy Holdener was de snelste in de eerste run, maar de Zwitserse moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, op 0,23 seconde van Vlhova. De Zweedse Anna Swenn-Larsson werd derde op ruim een seconde.

Vlhova heeft met 580 punten vanzelfsprekend de leiding in het wereldbekerklassement van de slalom. Shiffrin volgt met 340 punten. In het algemene klassement gaat de Amerikaanse aan kop met 866 punten, Vlhova staat tweede met 831.