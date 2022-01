Spectaculaire zege Juventus bij AS Roma, rood voor De Ligt

In de strijd om een eindklassering in de top vier, goed voor deelname aan de Champions League, heeft Juventus een spectaculaire overwinning behaald: 3-4. De ploeg van verdediger Matthijs de Ligt leek na ruim een uur in de uitwedstrijd tegen AS Roma bij een stand van 3-1 reddeloos verloren. De bezoekers uit Turijn produceerden echter tussen de 70e en 77e minuut drie treffers. Daarna moest De Ligt het veld verlaten na zijn tweede gele kaart en miste de thuisclub een strafschop.

Voor AS Roma kwamen Tammy Abraham, Henrikh Mkhitaryan en Lorenzo Pellegrini tot scoren. Paulo Dybala zorgde na ruim een kwartier voor de gelijkmaker namens de bezoekers. In de slotfase gaven Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski en Mattia De Sciglio het duel in Rome een verrassende wending.

In de 82e minuut kreeg De Ligt de bal tegen zijn arm, waardoor hij van het veld moest en de thuisclub een strafschop mocht nemen. Pellegrini schoot de bal van 11 meter tegen doelman Wojciech Szczesny aan en faalde daarna ook in de rebound. Bij AS Roma ontbrak Rick Karsdorp wegens een schorsing.

Juventus, dat afgelopen donderdag gelijkspeelde in de thuiswedstrijd tegen Napoli (1-1), staat in de Serie A op de vijfde plaats en AS Roma neemt de achtste plek in.

In de onderste regionen behaalde Spezia een kostbare zege bij Genoa (0-1). Simone Bastoni maakte het doelpunt. Doelman Jeroen Zoet bleef bij Spezia op de bank.