Van Aert voor vijfde keer Belgisch kampioen veldrijden

Wout Van Aert is voor de vijfde keer Belgisch kampioen veldrijden geworden. De 27-jarige renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was een klasse apart op het parcours in Middelkerke. Van Aert veroverde in 2016, 2017, 2018 en vorig jaar ook al de Belgische titel in het veld.

De drievoudig wereldkampioen reed begin december in Boom zijn eerste cross van dit seizoen en won die gelijk. Het was het begin van een indrukwekkende zegereeks. Van Aert schreef bijna alle wedstrijden waaraan hij meedeed op zijn naam. Alleen bij de wereldbeker vorige week in Hulst lukte dat niet vanwege mechanische pech.

In Middelkerke stond geen maat op Van Aert, die al vroeg in de wedstrijd wegreed bij zijn concurrenten en met veel machtsvertoon naar zijn vijfde nationale titel soleerde. Eli Iserbyt, de Belgische leider in de klassementen van de wereldbeker en de Superprestige, stapte af. Laurens Sweeck eindigde op ruim een minuut als tweede, het brons was voor Quinten Hermans.

Van Aert slaat net als zijn geblesseerde rivaal Mathieu van der Poel eind deze maand de WK in de Verenigde Staten over. De Belg ziet het in de aanloop naar het wegseizoen niet zitten om zo’n verre reis te maken. Van Aert gaat zich nu voorbereiden op de voorjaarsklassiekers.

Bij de vrouwen ging de Belgische titel zaterdag al voor de dertiende keer op rij naar Sanne Cant.