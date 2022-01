Van der Haar neemt Nederlandse titel over van Van der Poel

Lars van der Haar heeft zondag in Rucphen voor de derde keer de nationale titel veldrijden veroverd. De 30-jarige Van der Haar is de opvolger van Mathieu van der Poel, die de afgelopen zes edities van de NK won. Van der Poel heeft zijn veldritseizoen vanwege een rugblessure voortijdig beëindigd en ontbrak daarom bij de nationale titelstrijd.

Van der Haar werd in 2013 en 2014 ook al Nederlands kampioen. Daarna moest de Utrechter het op de NK’s steeds afleggen tegen Van der Poel. In Rucphen was Van der Haar bij afwezigheid van Van der Poel een klasse apart. Corné van Kessel eindigde op bijna een minuut als tweede.

Van der Haar werd begin november op de VAM-berg in Drenthe al Europees kampioen veldrijden. Hij rijdt sindsdien in de Europese kampioenstrui. Van der Haar veroverde in Rucphen ook de nationale driekleur. De Nederlands kampioen hoopt eind deze maand bij de WK in de Amerikaanse stad Fayetteville een medaille te kunnen pakken. Hij vormt samen met Van Kessel de kleine Nederlandse afvaardiging bij de mannen. Naast Van der Poel ontbreekt ook de Belgische kampioen Wout Van Aert op de WK.