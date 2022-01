Britse motorcoureur Sunderland herovert leiding in Dakar Rally

De Britse motorcoureur Sam Sunderland heeft de leiding heroverd in de Dakar Rally door Saudi-Arabië. De 32-jarige Sunderland verloor zondag in de zevende etappe veel tijd en moest de eerste plaats in het algemeen klassement daardoor afstaan aan de Fransman Adrien Van Beveren. De Brit herpakte zich een dag later met winst van de achtste etappe, met een klassementsproef over 395 kilometer tussen Al Dawadimi en Wadi ad-Dawasir.

Sunderland was bijna 3 minuten sneller dan de Chileen Pablo Quintanilla, die als tweede eindigde. Van Beveren eindigde als negende op ruim 10 minuten. In het klassement heeft Sunderland nu 3.45 minuten voorsprong op de Oostenrijker Matthias Walkner en 4.43 minuten op Van Beveren. Quintanilla staat vierde op 5.30 minuten.

Sunderland won de Dakar Rally in 2017. De woestijnrally door Saudi-Arabië telt twaalf etappes en eindigt vrijdag.