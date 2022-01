Corona grote zorg voor WK veldrijden: wie positief test is af

Marianne Vos noemt het “onze grootste zorg”, en Lars van der Haar is er “niet mee bezig”. Over een kleine drie weken zijn de WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Een uitdaging, vindt bondscoach Gerben de Knegt met het oog op de besmettingscijfers die hier, maar ook in de Verenigde Staten nadrukkelijk stijgen. Wie de komende weken positief test is af.

Over twee weken vertrekt de Nederlandse delegatie. Er zijn vijftig fietsen die via Houston naar Fayetteville moeten worden gebracht. Er is een delegatie van negentien renners en zeven begeleiders die naar het stadje in de staat Arkansas moet worden gevlogen. De “papierwinkel” is al een reden dat De Knegt soms zegt er “helemaal klaar” mee te zijn. De stilte vanuit de internationale wielrenunie UCI helpt ook niet mee. “Wij kijken ook maar naar wat de rijksoverheid er op de site over zegt. Maar als de cijfers hier en in Amerika nu zouden verdubbelen, vraag ik me af of het wel door kan gaan. Goed, dan blijven we thuis. Veel erger zou zijn als je daar bent en niet terug kunt.”

Vos, zondag goed voor haar zevende nationale titel, is voorzichtig. “Ik blijf zo veel mogelijk uit de problemen en houd afstand. Een positieve test is onze grootste zorg. Het kan natuurlijk dat we niet mogen reizen of dat het WK wordt afgelast. Als dat zo is, dan is het zo. Dan denk ik maar dat het al mooi is dat we met een uitzonderingspositie hebben kunnen sporten.”

Titelverdedigster Lucinda Brand heeft voor de komende weken haar huis in Dordrecht verkozen boven een trainingskamp in warmere oorden. “Ik ga niet vliegen als het niet per se nodig is. Boodschappen doe ik ook zo min mogelijk. De angst voor corona heeft zeker impact op je sociale leven. Als iemand nu vraagt: kom eens eten, zeg ik nee.”

De Knegt ziet dat bij de veldrijders, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij voetballers of skiĆ«rs, er amper sprake is van positieve gevallen. “Iedereen blijft ook in zijn familiebubbel; in de eigen camper bijvoorbeeld, bij wedstrijden. Maar straks bij de WK gaan we al die bubbels mengen. Dat is een risico. Natuurlijk zorg je dat het zo veilig mogelijk is, met testen, met mondkapjes. Maar we weten allemaal dat het niet sluitend is.” Zelf lag hij er in het najaar vier weken uit door corona. “Ik heb behoorlijk wat last gehad en het duurde lang voordat ik weer negatief testte.”

Test je de komende weken positief dan is het klaar, weet De Knegt. Of je moet op de dag van vertrek nog negatief testen.

Van der Haar, bij afwezigheid van Mathieu van de Poel straks Nederlands hoop, blijft er nuchter onder. “Ik ben er niet mee bezig”, sprak hij zondag na het behalen van de Nederlandse titel. “Hoe spastischer je ermee omgaat, hoe eerder je het krijgt. En waar kom ik nou? Ik zit op de fiets of ik zit thuis. Mijn vrouw doet de boodschappen. Als je het krijgt, krijg je het. Dat houd je echt niet tegen.”