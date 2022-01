IOC meldt overlijden oud-topman Carrard

Het Internationaal Olympisch Comité heeft maandag het overlijden gemeld van oud-topman François Carrard. De Zwitserse advocaat, tussen 1989 en 2003 algemeen directeur van de organisatie, is 83 jaar geworden. Hij overleed in zijn woonplaats Lausanne, waar ook het hoofdkwartier van het IOC is gevestigd.

Carrard was actief onder twee voorzitters, de Spanjaard Antonio Samaranch en de Belg Jacques Rogge. “Carrard was een briljante man, met een brede kijk op de samenleving”, zei Thomas Bach, de huidige voorzitter van de olympische beweging. “Hij was niet alleen een persoon van sport en van de wet, maar ook van cultuur. Mijn voorgangers hebben ongelooflijk veel profijt gehad van zijn kennis en adviezen.”