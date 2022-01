Staatssecretaris Van der Burg stopt als voorzitter Atletiekunie

Eric van der Burg treedt per direct af als voorzitter van de Atletiekunie. Hij heeft die functie neergelegd nadat hij maandag door koning Willem-Alexander was beëdigd als staatssecretaris Asiel en Migratie in het nieuwe kabinet van premier Mark Rutte. Vicevoorzitter Anieke Wierenga neemt zijn taken over.

De 56-jarige Van der Burg trad op 30 november 2017 aan als voorzitter van de Atletiekunie. Hij had zich als wethouder van sportzaken in de jaren daarvoor al sterk gemaakt voor de komst van de EK atletiek in 2016 naar Amsterdam.

“Het mooie van atletiek vind ik dat je dat je steeds tegen jezelf strijdt. Of je nu eerste of laatste wordt: als je goed presteert, kun je tevreden naar huis gaan. En als het tegenviel weet je: na vandaag is er weer een morgen”, aldus Van der Burg in een eerder interview.