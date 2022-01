Tennisser Haase door in kwalificatietoernooi Australian Open

Tennisser Robin Haase heeft de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open doorstaan. De Haagse speler won in drie sets van de Slowaak Andrej Martin, die als eerste was geplaatst.

Haase, die is afgezakt naar de 230e plaats op de wereldranglijst, had 1 uur en 47 minuten nodig om Martin te verslaan. De 34-jarige Nederlander won de eerste set overtuigend met 6-0, maar verloor de tweede met 6-4. In de derde en beslissende set kwam Haase met 5-0 voor, maar liet hij zijn tegenstander tot 5-5 terugkomen. Hij herpakte zich en wist met winst in de volgende twee games alsnog de set met 7-5 en daarmee de partij te winnen.

In de tweede ronde van de kwalificaties treft Haase de Kazach Michail Koekoesjkin. Drie overwinningen geven recht op een plek in het hoofdtoernooi, dat op maandag 17 januari begint.