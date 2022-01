Tennisser Kyrgios vlak voor Australian Open besmet met corona

De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft zich teruggetrokken uit het ATP-toernooi van Sydney. Hij is positief getest op het coronavirus, meldt de 26-jarige prof. Hij hoopt op tijd hersteld te zijn, zodat hij volgende week toch kan meedoen aan de Australian Open. “Als alles goed gaat, dan zie ik jullie in Melbourne”, meldde Kyrgios op Instagram.

“Ik wil open en eerlijk zijn naar iedereen. De reden waarom ik me heb teruggetrokken uit het toernooi in Sydney is omdat ik besmet ben met Covid-19. Ik voel me op dit moment prima en vertoon geen symptomen”, aldus Kyrgios, die vorige week al een voorbereidingstoernooi in Melbourne oversloeg omdat hij last had van astma. Hij zou maandag in Sydney in de eerste ronde aantreden tegen de Italiaan Fabio Fognini.

Kyrgios speelde eind september zijn laatste partij op de Laver Cup in Boston. Hij nam daarna een pauze om zijn geblesseerde knie rust te geven en zich voor te bereiden op de Australian Open. Het is nu de vraag of de publiekslieveling daar kan meedoen. Als dat lukt, heeft hij geen enkele partij als voorbereiding kunnen spelen.