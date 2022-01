Tennisster Rus verliest nipt van Kvitova in Sydney

Tennisster Arantxa Rus heeft het de Tsjechische Petra Kvitova zeer moeilijk gemaakt in de eerste ronde van de Sydney Tennis Classic, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. De 31-jarige Nederlandse nummer 66 van de wereld was dichtbij de overwinning, maar verloor uiteindelijk in drie sets van de tweevoudig winnares van Wimbledon: 6-3 6-7 (4) 5-7.

De ‘clash’ tussen Rus en Kvitova duurde bijna drie uur. Rus won de eerste set met 6-3 en sleepte er in de tweede set een tiebreak uit. Die won Kvitova met 7-4. De Westlandse bleef ook in de derde set sterk spelen en kreeg zelfs twee wedstrijdpunten, maar wist die niet te benutten. Vervolgens trok Kvitova de partij alsnog naar zich toe. “Ik moest er echt voor vechten. Het is lang geleden dat ik matchpoints weet te overleven en de partij nog mijn kant op laat vallen. Dus deze overwinning is best bijzonder”, liet de Tsjechische na afloop weten.

Rus is op basis van haar positie op de wereldranglijst zeker van een plek in het hoofdtoernooi van de Australian Open. Het grandslamtoernooi begint op 17 januari.