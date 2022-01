Verstappen sluit ‘exclusieve’ deal met betaalzender Viaplay

Max Verstappen is een exclusieve overeenkomst aangegaan met streamingdienst Viaplay, dat de komende jaren de Formule 1 in Nederland uitzendt. De Nederlandse wereldkampioen fungeert als ambassadeur van het bedrijf, dat ook in andere landen over de uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport beschikt.

Onderdeel van de overeenkomst is dat Verstappen de abonnees van de betaalzender een inkijkje geeft in zijn leven als Formule 1-coureur. Dat gebeurt in de vorm van documentaires.

Zijn vader Jos Verstappen krijgt ook een rol bij Viaplay. Hij treedt toe tot het groepje analytici dat de betaalzender heeft aangetrokken. Mika Häkkinen en David Coulthard, twee voormalig Formule 1-coureurs, behoren ook tot de deskundigen die worden ingezet.

De samenwerking gaat in op 1 maart. Het nieuwe seizoen van de Formule 1 begint met de Grote Prijs van Bahrein op 20 maart.