Wielrenner Bernal rijdt tot eind 2026 in dienst van Ineos

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft een nieuw contract ondertekend bij Ineos Grenadiers. De 24-jarige coureur verbond zich tot eind 2026 aan de Britse wielerploeg. “Ik begin aan de belangrijkste jaren in mijn carrière. Het zullen ook mijn beste jaren worden en die wil ik bij dit team doorbrengen. Ik voel me heel gelukkig bij deze ploeg en ben trots op ons team en op onze staf”, laat hij weten.

In 2018 debuteerde Bernal bij Team Sky, dat later in het huidige Ineos Grenadiers opging. In 2019, op 21-jarige leeftijd, won hij de Ronde van Frankrijk. Daarmee behaalde Bernal een historische zege voor Colombia en werd hij de jongste naoorlogse eindwinnaar ooit in de Tour. In 2021 schreef hij eveneens de Ronde van Italië op zijn naam.

“Ik wil echt heel graag terugkeren in de Tour”, geeft Bernal aan. “Vorig jaar sloeg ik de Ronde van Frankrijk over, omdat ik aan de Giro wilde deelnemen. Ik heb het gevoel dat het alweer heel lang geleden is dat ik in de Tour actief was. Daardoor heb ik er dit jaar echt veel zin in. Ik wil terugkeren in de Tour na een heel goede voorbereiding en met een goed team. Ik wil echt van de race gaan genieten.”