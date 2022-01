Wielrenner Pogacar wil Merckx achterna en alle klassiekers winnen

De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar van UAE Team Emirates heeft grote ambities voor het verdere verloop van zijn carrière. “Ik wil proberen om alle vijf ‘monumenten’ te winnen”, zei de tweevoudige winnaar van de Tour de France (2020 en 2021) tijdens zijn trainingskamp in Spanje. “Ik rijd er dit jaar vier, maar dat wil niet zeggen dat ik ze ook allemaal kan winnen. In de Ronde van Vlaanderen zal ik zeker niet de kopman zijn.”

De 23-jarige topcoureur heeft op zijn erelijst al Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije staan. Beide klassiekers won hij vorig jaar. Hij neemt komend seizoen voor de eerste keer deel aan de Ronde van Vlaanderen. Ook Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix staan nog op het verlanglijstje van Pogacar.

Tot dusver hebben alleen de Belgen Eddy Merckx, Rik van Looy en Roger De Vlaeminck alle vijf grote eendaagse koersen in de wielersport minstens één keer gewonnen.

Pogacar zal dit seizoen van de vijf klassiekers waarschijnlijk alleen Parijs-Roubaix overslaan. “Ik besef dat het onmogelijk is om elk jaar mezelf te blijven verbeteren. Voorlopig lukt me dat nog wel en dat geeft mij veel motivatie voor de komende jaren”, liet de nummer 1 van de wereldranglijst weten.

Pogacar begint komende maand aan zijn seizoen met deelname aan de UAE Tour (20-26 februari). Hij verschijnt daar als titelhouder aan de start. De Sloveen zal ook in de Ronde van Frankrijk en in de Ronde van Spanje in actie komen.