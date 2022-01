Wolff keert terug als bondscoach Nederlandse baansprinters

René Wolff keert bij de Nederlandse wielerbond KNWU terug als bondscoach van de baansprinters. De 43-jarige Duitser volgt Hugo Haak op, die na de succesvol verlopen Olympische Spelen in Japan zijn vertrek aankondigde. Wolff neemt met ingang van 1 februari de taken over van de 30-jarige Haak, die afgelopen maand op het Sportgala voor de tweede keer werd benoemd tot Coach van het Jaar.

De Duitser werkte tussen 2010 en 2017 ook al bij de KNWU als bondscoach van de sprintploeg. Wolff vertrok omdat hij het beschikbare budget niet toereikend vond om optimaal naar de Spelen van Tokio toe te werken. Hij werd prestatiemanager bij sportkoepel NOC*NSF, maar keerde een jaar later als bondscoach van Nieuw-Zeeland terug op de wielerbaan. De Duitser gaat nu weer in Nederland aan de slag.

“Ik vind het een eer om het werk van Hugo voort te mogen zetten”, zegt Wolff, die onder anderen de olympisch kampioenen Harrie Lavreysen en Shanne Braspennincx en de al jaren ongenaakbare teamsprinters onder zijn hoede krijgt. “Ik heb met bewondering gevolgd wat hij de afgelopen jaren heeft neergezet. Het is voor mij een enorme uitdaging om met deze succesvolle groep toe te werken naar de volgende Olympische Spelen van Parijs in 2024. Ik kijk ernaar uit om met de topsportgroep aan de slag te gaan en hen te helpen een volgende stap te maken.”

Wolff sluit in februari op het trainingskamp van de sprinters in Portugal aan bij de ploeg. “Ik denk dat René de aangewezen persoon is om het baansprintprogramma de volgende impuls te geven en kijk met veel vertrouwen uit naar de samenwerking”, aldus hoofdcoach Jan van Veen.