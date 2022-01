Djokovic begint training voor Australian Open

Tennisster Novak Djokovic is aan het trainen geslagen voor de Australian Open die over zes dagen begint. Djokovic werd eerst gespot in een sportschool, waar hij een warming-up deed. Daarna begaf hij zich naar een van de tennisbanen.

Wegens problemen met zijn visum mocht de nummer 1 van de wereld aanvankelijk Australië niet in en werd hij ondergebracht in een zogenoemd quarantainehotel. Inmiddels heeft de rechter besloten dat de Serviër alsnog het land in mag en kan deelnemen aan de Australian Open.

Djokovic is niet gevaccineerd tegen het coronavirus, maar dacht vanwege een in december opgelopen besmetting wel het land in te mogen.