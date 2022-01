Krajicek haalt grandslamwinnaar Cilic naar Rotterdam

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft het deelnemersveld gepresenteerd voor het ATP-toernooi van Rotterdam. Ruim de helft van de mondiale top 20 komt volgende maand in actie op het ABN AMRO World Tennis Tournament en ook grandslamkampioen Marin Cilic heeft zijn deelname bevestigd. De 33-jarige Kroaat won in 2014 de US Open en bereikte dat jaar ook de finale in Ahoy, waarin Cilic het moest afleggen tegen Tomás Berdych uit Tsjechië.

Krajicek maakte de afgelopen weken al bekend dat Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, titelverdediger Andrej Roeblev, Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz en Jannik Sinner meedoen. Zij staan respectievelijk op de tweede, vierde, vijfde, negende, tiende en elfde plaats op de wereldranglijst. Ook Gaël Monfils, de winnaar van 2019 en 2020, komt weer naar Ahoy. Krajicek kon daarnaast de deelname van onder anderen Cameron Norrie, Denis Shapovalov en Roberto Bautista Agut melden.

“Het is goed om te zien dat de wereldtop de weg naar Rotterdam opnieuw weet te vinden”, aldus Krajicek. “We hadden natuurlijk al een aantal spelers aangekondigd, maar het is mooi om daar namen als Shapovalov, Bautista Agut, Cilic, De Minaur en Goffin aan toe te kunnen voegen. Die maken het toernooi natuurlijk nog aantrekkelijker.” De toernooidirecteur heeft nog een aantal wildcards achter de hand.