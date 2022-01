Skiester Shiffrin troeft rivaal Vlhova af op slalom Schladming

Skiester Mikaela Shiffrin heeft voor het eerst dit seizoen op een slalom om de wereldbeker rivale Petra Vlhova verslagen. De Amerikaanse stond vijfde na de eerste door de Slowaakse klassementsleidster gewonnen run. Dat verschil maakte ze in de tweede run meer dan goed. De van een coronabesmetting herstelde Shiffrin moest na haar zege tranen laten. Voor Vlhova was het een troost dat ze zich al verzekerde van de eindzege in het klassement op de slalom.

Shiffrin leidt wel het algemene wereldbekerklassement met 55 punten voorsprong op Vlhova. De Duitse Lena Dürr werd derde in Schladming.

Na haar 47e slalomzege hoeft Shiffrin het record van meeste overwinningen op één discipline niet langer te delen met Ingmar Stenmark. De Zweedse skilegende was 46 keer de beste op de reuzenslalom.