US Open-kampioene Raducanu pakt slechts één game in Sydney

De Britse tennisster Emma Raducanu heeft in de aanloop naar de Australian Open weinig vertrouwen kunnen opdoen. De 19-jarige Raducanu, afgelopen jaar de verrassende winnares van de US Open, pakte op het WTA-toernooi van Sydney slechts één game tegen de als negende geplaatste Elena Rybakina: 0-6 1-6.

De Britse tiener wist alleen bij een 3-0-achterstand in de tweede set haar servicebeurt te behouden. Raducanu werd vijf keer gebroken door Rybakina, de nummer 13 van de wereld die afgelopen week in Adelaide de finale haalde. De 22-jarige tennisster die voor Kazachstan uitkomt moest het daarin afleggen tegen de Australische Ashleigh Barty, de mondiale nummer 1.

Raducanu raakte vorige maand besmet met het coronavirus en moest daardoor het demonstratietoernooi in Abu Dhabi overslaan. De Britse, achttiende op de wereldranglijst, ontbrak daardoor vorige week ook in Melbourne. Ze speelde in Sydney haar eerste partij van het seizoen, maar na 55 minuten zat het toernooi er al op voor de tennisster die in Groot-Brittannië werd gekozen tot sportpersoonlijkheid van het jaar. Volgende week begint de Australian Open.