Vier Nederlandse tennissers door in kwalificatie Australian Open

Na Robin Haase en Tim van Rijthoven hebben dinsdag nog eens vier Nederlandse tennissers de tweede ronde bereikt van de kwalificaties voor de Australian Open. Jesper de Jong, Arianne Hartono, Indy de Vroome en Richèl Hogenkamp wonnen allemaal in drie sets hun eerste partij in Melbourne. Alleen Lesley Pattinama-Kerkhove bleef steken in de eerste ronde.

De Jong won in drie sets van de Australiër Akira Santillan, die met een wildcard was toegelaten tot het kwalificatietoernooi: 5-7 6-4 6-3. Hartono versloeg ook een Australische met een wildcard, de 17-jarige Talia Gibson: 4-6 6-4 6-1. De Vroome had eveneens drie sets nodig om Urszula Radwanska uit Polen te verslaan: 7-5 1-6 7-5. Hogenkamp won van de als twintigste geplaatste Duitse Anna-Lena Friedsam: 7-5 2-6 6-4.

Pattinama-Kerkhove werd als enige Nederlandse uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde. Ze verloor met 7-5 6-2 van de Chinese Yuan Yue.

Drie overwinningen zijn nodig om het hoofdtoernooi van de Australian Open te halen.