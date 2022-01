Weer een nieuwe leider bij motoren in Dakar Rally

De Dakar Rally heeft opnieuw een nieuwe leider gekregen in het klassement bij de motoren. De Oostenrijker Matthias Walkner eindigde in de negende etappe door Saudi-Arabië, met start en finish in Wadi ad-Dawasir, op de vierde plaats. Hij nam de leiding in het klassement over van de Brit Sam Sunderland, die een dag eerder de Fransman Adrien Van Beveren van de eerste plek had verdrongen.

De Chileen José Ignacio Cornejo schreef op zijn Honda de klassementsproef over 287 kilometer op zijn naam. Hij was 1 minuut en 26 seconden sneller dan de Argentijnse titelverdediger Kevin Benavides en had 1.47 voorsprong op de Amerikaan Ricky Brabec. Walkner gaf op zijn KTM-motor iets meer dan 2 minuten toe, maar profiteerde van de ruim 8 minuten tijdverlies van Sunderland.

De Oostenrijker, in 2018 winnaar van Dakar, heeft met nog drie etappes te gaan een voorsprong van 2 minuten en 12 seconden op de Brit. Van Beveren staat derde op een kleine 4 minuten.

Bij de auto’s boekte Giniel De Villiers zijn achttiende etappezege in Dakar. Het podium bestond volledig uit Toyota’s. De 49-jarige Zuid-Afrikaan won de etappe met 9 seconden voorsprong op zijn landgenoot Henk Lategan, Nasser Al-Attiyad werd derde op ruim 1 minuut. De Qatarees verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Al-Attiyah heeft een marge van bijna 40 minuten met Sébastien Loeb, de Franse nummer 2 van het klassement.

Bernhard ten Brinke werd twaalfde in de etappe, bijna 5 minuten achter De Villiers, en staat in het klassement op de twintigste plaats.

De Rus Edoeard Nikolajev (Kamaz) boekte zijn derde zege van dit jaar bij de trucks. De viervoudig eindwinnaar haalde ruim 2,5 minuut af van zijn achterstand op zijn leidende land- en teamgenoot Dmitri Sotnikov, die tweede werd. In het klassement heeft Sotnikov nog een kleine 9 minuten voorsprong op Nikolajev.