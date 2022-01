Wielrenner Van Aert keert terug in Amstel Gold Race

Wout van Aert neemt dit jaar opnieuw deel aan de Amstel Gold Race. Dat vertelde hij tijdens de teampresentatie van zijn ploeg Jumbo-Visma in Alicante. De Belg won de Nederlandse klassieker het afgelopen jaar. Vanwege de Franse verkiezingen staat de Gold Race dit jaar gepland tussen de Ronde van Vlaanderen en de met een week uitgestelde keienklassieker Parijs-Roubaix in. Het was een overweging om de Gold Race daarom over te slaan.

Van Aert begint zijn wegseizoen in de Omloop Het Nieuwsblad en start daarna in Parijs-Nice. Daarom laat hij de Strade Bianche, de koers die hij in 2020 won, schieten. “Dit lijkt ons de beste voorbereiding op de klassiekers. Mijn ambitie is een van de ‘monumenten’ te winnen. Ik rijd achtereenvolgens Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, de Gold Race en Parijs-Roubaix. Met het oog op die laatste wedstrijd hebben we wel nagedacht over al dan niet deelnemen aan de Gold Race. Maar het is ook zonde om die wedstrijd te laten schieten. Ik maak van San Remo tot Roubaix één lang piekmoment.”

Van Aert beëindigde afgelopen zondag zijn veldritseizoen met het behalen van de Belgische titel. De Omloop Het Nieuwsblad is op 26 februari.