Wielrenner zijn is voor Dumoulin nu bewuste keuze

Precies een jaar geleden zette hij zijn wielerloopbaan tijdelijk op halt. Tom Dumoulin was het plezier in het fietsen kwijt. “Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ik sta er nu anders in. Wielrenner zijn is nu veel meer een bewuste keuze”, vertelde de 31-jarige Limburger van Jumbo-Visma dinsdag na de teampresentatie in Alicante. Dumoulin sprak thuis in het Belgische Kanne. Uit voorzorg, na een contact met een positief op corona getest persoon en enigszins grieperig, waarschijnlijk het gevolg van een boosterprik.

Ondanks de lichte gezondheidsklachten oogt Dumoulin fris en gretig. Hij heeft zin in het wielerjaar, zo veel wordt wel duidelijk. Het gedeelde kopmanschap met Tobias Foss voor de Giro d’Italia vindt hij iets om naar uit te kijken. Sowieso lag zijn voorkeur bij de rittenkoers die hij in 2017 won. “Het is een keuze op basis van gevoel en verstand. Ik heb twee best rare jaren gehad. Om dan meteen de gekte van de Tour op te zoeken in een ploeg die voor één doel gaat – de eindzege – leek me niet verstandig. Ik koester warme gevoelens voor de Giro en samen met Foss daar als kopman staan, vind ik heel prettig.”

Het is niet alleen omdat hij de Noor een ‘leuke gast’ vindt met kwaliteiten. “Ik heb er in het verleden moeite mee gehad dat de hele ploeg om mij draaide. Ik ben geen alfa-mannetje. Al heb ik wel laten zien dat ik me prima staande kan houden. Maar het is prettig met een tweede man naast je. En je kunt echt wat aan elkaar hebben.”

Afhankelijk van zijn gezondheid vliegt Dumoulin nog naar Alicante om zich aan te sluiten bij zijn ploeggenoten. Wordt dat te kort dag, dan gaat hij eind deze maand rechtstreeks op hoogtestage, vermoedelijk op Tenerife. Zijn seizoen begint op 20 februari in de UAE Tour. Daarna volgen optredens in de Strade Bianche, de Ronde van Catalonië en de Amstel Gold Race, gevolgd door opnieuw een hoogtestage. Bij de Limburgse klassieker hervond hij vorig jaar als toeschouwer zijn liefde voor het fietsen. “De Amstel rijden vind ik heel bijzonder. Het was een van de ‘triggers’ vroeger waarom ik wielrenner wilde worden. En vorig jaar om weer terug te willen keren in het peloton.”

Dumoulin kwam na zijn rentree tot negentien koersdagen en olympisch zilver op de individuele tijdrit in Japan. De focus blijft de komende jaren liggen op de rittenkoersen. “De klassiekers doe ik erbij omdat ik het leuk vind. Maar een klassement rijden, is wat ik het beste kan. Er zijn voldoende uitdagingen, ook na de Giro. Ik kijk enorm uit naar het WK, najaarsklassiekers vind ik supermooi en er zijn nog een paar mooie etappekoersen zoals Polen en de Benelux Tour.”

Bijgestaan door een nieuwe trainer, de Belg Marc Lamberts, voelt het bijna als een nieuwe start. “Ik had een hele goede klik met Mathieu (Heijboer), maar zocht een nieuwe impuls. We doen verder niet veel anders.” Een terugkeer naar de Tour de France, in een van de volgende jaren, sluit hij zeker niet uit. “Wat mij betreft heb ik mijn laatste Tour nog niet gereden.”