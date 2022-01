Boomstra neemt leiding op tweekamp WK dammen na winst tiebreak

Roel Boomstra heeft in Eindhoven de leiding genomen in de tweestrijd om de wereldtitel dammen. Dat deed de 28-jarige Boomstra door tegen de Rus Aleksandr Schwartzman (54) de tiebreak te winnen.

Zowel de drie ‘Rapid’-partijen als de drie ‘Blitz’-partijen eindigden in een remise, waardoor het aankwam op de ‘Superblitz’. Daarin startten beide dammers met 10 minuten, waarna ze er per zet 2 seconden bij opgeteld kregen. Na zes remises op rij moest er via een tiebreak een voorsprong worden geforceerd.

“Vandaag was het spel van erg hoog niveau, wat natuurlijk ook leuk is voor de kijker. Voor mij was het belangrijk om kalm te blijven en de rust te bewaren en dat lukte mij gelukkig”, zei Boomstra. “Het hardste van de strijd moet nog komen. Het is natuurlijk fijn voor mij dat ik op voorsprong ben gekomen, maar dit zegt nog niks. Ik heb namelijk nog twee winstpartijen nodig. Schwartzman is een echte vechter dus ik verwacht nog veel van hem in de resterende partijen.”

De dammer met de meeste punten mag zich wereldkampioen noemen, mits hij drie zeges heeft geboekt.