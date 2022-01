Djokovic levert extra documentatie voor langer verblijf Australië

De advocaten van toptennisser Novak Djokovic hebben extra informatie verstrekt over zijn visum, zei het Australische ministerie van Immigratie woensdag. De extra documentatie zal van invloed zijn op de timing van een beslissing van de minister van Immigratie over het al dan niet annuleren van Djokovic’ visum. Djokovic verblijft in Australië om aan de Australian Open mee te doen, een toernooi dat de als eerste geplaatste Serviër al negen keer won.

De Australische minister van Immigratie, Alex Hawke, onderzoekt of hij het visum voor Novak Djokovic moet intrekken. Hawke heeft vanuit zijn functie de bevoegdheid dat te doen. Zijn ministerie liet dinsdag aan Australische media weten dat Hawke “goed nadenkt over de zaak”. Dinsdag werd nog aangenomen dat Hawke pas in de loop van deze week een besluit neemt, maar dat is nu wellicht veranderd. “”Natuurlijk heeft dit invloed op het tijdstip van een beslissing”, zei een woordvoerder van het ministerie.

Djokovic heeft bij het invullen van de inreisformulieren mogelijk “misleidende informatie” gegeven. De toptennisser zou hebben aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. De Serviër werd eind vorige maand echter in onder meer Spanje en Belgrado gesignaleerd. Woensdag verklaarde Djokovic dat het foutief aanvinken een vergissing van zijn agent was en bood zijn excuses aan voor de fout. Op het geven van valse of misleidende informatie staat een straf in Australië.

Ook sprak Djokovic zich uit over een interview dat hij medio december gaf aan het Franse blad L’Equipe, een dag nadat hij een positief resultaat van een coronatest had ontvangen. Zijn medewerking aan dat interview noemde hij een “beoordelingsfout”.

Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint maandag.