Hockeysters Van Geffen en De Goede verrast door vertrek Annan

Hockeysters Margot van Geffen en Eva de Goede hebben met verbazing gereageerd op het vertrek van bondscoach Alyson Annan. Volgens Van Geffen zijn de speelsters niet betrokken bij de beslissing.

“Dit is een besluit dat is genomen door Alyson en de KNHB. Het is buiten ons als spelersgroep om gebeurd. Ik wist het ook pas een half uur voordat de buitenwereld het hoorde. Ik heb tijd nodig om dit even te laten bezinken”, reageerde Van Geffen op hockey.nl.

“Zaterdag zouden we al met de groep bijeen komen. Dat is al over drie dagen. We zouden plannen gaan maken voor het nieuwe traject richting het WK. En maandag is de eerste training. Hoe dichterbij dat moment komt, hoe minder je verwacht dat er een grote verandering plaatsvindt. De bond heeft hier vast goed over nagedacht, anders was de knoop in november al doorgehakt.”

Aanvoerster De Goede, die in Zuid-Afrika revalideert van een zware knieblessure, reageerde eveneens verrast. “Ik had het nu niet meer zien aankomen, zo vlak voordat het team weer bij elkaar zou komen”, aldus De Goede. “Ik was persoonlijk graag verdergegaan met Alyson. Ik vind haar een fantastische coach.”

Na de Olympische Spelen in Tokio werd volgens de hockeybond na evaluatiegesprekken met de selectie duidelijk dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het teamklimaat waarin zij de afgelopen periode hebben gepresteerd.

Van Geffen: “We hebben een aantal keer bij elkaar gezeten. Meetings gehad. Dat ging, in kleine stapjes, de goede kant op. We waren er nog niet, maar ik had wel verwacht dat we dichter bij elkaar zouden komen.”

De Goede (32) is drievoudig olympisch kampioene (2008, 2012, 2021), Van Geffen (32) pakte twee keer goud op de Spelen (2012, 2021).