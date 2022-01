IOC vertrouwt op werking gesloten bubbel voor Spelen Beijing

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vertrouwen in de werking van de gesloten bubbel die China heeft ingericht voor de Winterspelen. “We maken ons geen zorgen dat de ook in China toenemende besmettingen met de omikronvariant de Spelen zullen beïnvloeden”, zei Pierre Ducrey, de operationeel directeur die namens het IOC al een week ter plekke is in Beijing.

De gesloten bubbel scheidt alle betrokkenen bij de Spelen volledig van de rest van de bevolking in China. “Iedereen in die bubbel wordt heel goed beschermd, is volledig gevaccineerd en wordt iedere dag getest.”

Ook in China zijn er in de afgelopen dagen in steeds meer steden besmettingen geconstateerd en wordt de bevolking van hele steden, zoals het naast Beijing gelegen Tianjin, getest.

De Olympische Spelen beginnen op 4 februari.