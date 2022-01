Nederlands duo Danilova/Tsiba stelt teleur bij EK kunstrijden

Het Nederlandse duo Daria Danilova/Michel Tsiba heeft bij het EK kunstrijden in Tallinn de vrije kür niet gehaald. Het koppel eindigde in de korte kür van het paarrijden als 21e en laatste met een score van 36,86 punten. Door enkele haperingen en een flinke valpartij bij Danilova was een hoge score tijdens het verplichte programma onhaalbaar. De eerste zestien mogen meedoen aan de vrije kür, die donderdagavond wordt afgewerkt.

Het Nederlandse koppel wist zich in september vorig jaar door onnodige fouten ook al niet te plaatsen voor de Winterspelen komende maand in China.