NOC*NSF: heropening sportsector cruciaal voor gezondheid

Heropening van de sport- en ‘beweegsector’ is cruciaal voor een gezonde samenleving, zegt NOC*NSF . Bijna 1 op de 3 mensen (32 procent) in Nederland verwacht zich nog minder fit te gaan voelen na een verlenging van de huidige lockdown, meldt de organisatie op basis van de Sportdeelname Index. Daarin zijn de antwoorden van 2500 mensen verwerkt.

Als het gaat om mentale fitheid ligt dat percentage op 34 procent. “Iedere sportmogelijkheid telt. Daarom roepen we het kabinet dringend op om mogelijkheden voor sport te vergroten”, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF.

Ruim 6 miljoen mensen (39 procent) hebben in december ook helemaal niet gesport. Minder dan de helft (47 procent) sportte die maand nog wekelijks. Van de jongeren beneden de 18 zegt een ruime meerderheid (59 procent) minder of zelfs niet meer te sporten doordat de voorzieningen ’s avonds gesloten zijn. “We verkeren in een vitaliteits- en beweegcrisis waar we niet zomaar uit gaan komen”, aldus Van den Tweel.

Van de leden van sportverenigingen zegt 41 procent dat hun motivatie om te sporten is afgenomen doordat zij niet terechtkunnen bij hun club. En als competities in het voorjaar niet door kunnen gaan, gaat zelfs 61 procent van de competitiedeelnemers ervan uit dat hun motivatie om te sporten zal verminderen.

“Clubs motiveren sporters dankzij hun trainingen en wedstrijden enorm om in beweging te blijven. Helaas kan een hele grote groep niet meer op hun sportlocatie terecht door de maatregelen”, aldus Van den Tweel. En hoe langer je stopt met sporten, hoe moeilijker het is om weer te beginnen, weet hij.

Meer dan de helft van de bevolking (58 procent) vindt dat de sportsector altijd volledig open moet blijven. De sport- en beweegsector deed via een petitie al een oproep om sport als essentiƫle dienstverlening te erkennen. Meer dan 300.000 mensen ondertekenden het schrijven.