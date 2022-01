Ski Vereniging: vier deelnemers aan Spelen zijn finalewaardig

Voor de skiërs en snowboarders sluit op 17 januari de kwalificatie voor de Olympische Spelen. De Nederlandse Ski Vereniging levert vier atleten aan de olympische ploeg; alpineskiester Adriana Jelinkova, snowboardcrosser Glenn de Blois, en freestylesnowboarders Niek van der Velden en Melissa Peperkamp. “Daar zijn we heel tevreden mee”, zegt technisch directeur Wopke de Vegt van de bond. “Als je namens Nederland in deze sporten uitgezonden wordt naar de Spelen, ben je finalewaardig.”

Theoretisch zou snowboardster Michelle Dekker zich nog kunnen plaatsen bij de wereldbekerwedstrijd in Simonhöhe aanstaande vrijdag, maar volgens De Vegt zou ze dan waarschijnlijk het podium moeten halen. Dan maakt ze nog een kans. “Bij het snowboarden komen Sam Vermaat en Casper Wolf nog in actie, maar zij staan ver buiten de top 30 en zouden dan bijvoorbeeld eerste moeten worden.”

Mede door de coronapandemie moesten veel atleten zich dit jaar nog kwalificeren waardoor de wereldbekerwedstrijden vrijwel allemaal heel sterk bezet waren, legt de technisch directeur uit. Dat heeft het niet makkelijker gemaakt. De vier olympiërs die de bond nu afvaardigt, liggen in de lijn der verwachting. “Glenn zat er voor Pyeongchang al heel dichtbij, Niek bewijst dat hij bij de wereldtop hoort en Melissa is de runner-up.”

Met Jelinkova heeft Nederland voor het eerst sinds de Spelen van 1952 een alpineskiester op de Spelen. De 26-jarige skiester raakte vorig jaar een dag nadat ze de olympische kwalificatie binnenhaalde zwaar geblesseerd aan haar knie, maar ze heeft gerevalideerd en is fit. “Ze moet het doen met waar ze staat, zo werkt haar begeleiding ook met haar”, zegt De Vegt. Skiën kan ze, verzekert hij. Nu gaat het om de vorm van de dag.

Een voorspelling over mogelijke medailles wil De Vegt niet doen. Volgens de oud-schaatscoach kun je het ook niet zomaar vergelijken met het langebaanschaatsen. “Daar valt tegenwoordig nauwelijks meer iemand. In de sneeuw is het risico dat iets misgaat veel groter, zonder dat we dat als excuus willen gebruiken. Glenn heeft wedstrijden gewonnen en Niek heeft laten zien wereldtop te zijn. Daarin liggen de kansen volledig open.”