Tennisser Griekspoor traint amper in aanloop naar Australian Open

Tennisser Tallon Griekspoor heeft deze week, in aanloop naar de Australian Open, nog amper kunnen trainen vanwege zijn teenblessure. Maandag begint het hoofdtoernooi in Melbourne. Griekspoor trok zich vorige week terug uit het ATP-toernooi van Melbourne, waar hij het in de kwartfinales zou opnemen tegen Rafael Nadal.

“Het gaat met ups en downs. Ik heb gisteren voor het eerst weer op de baan gestaan, maar vandaag heb ik weer een reactie gehad. Helaas heb ik nog maar weinig uren gemaakt sinds mijn walk-over”, zei de 25-jarige Griekspoor, die zich ook afmeldde voor het ATP-toernooi van Sydney, dat momenteel plaatsvindt.

Griekspoor liep de teenblessure vorige week woensdag op. Daarna won hij nog wel zijn partij in de tweede ronde. Na die zege kwam hij, op dezelfde dag, ook nog in actie in het dubbelspel.

In 2020 maakte Griekspoor, inmiddels de nummer 62 van de wereld, zijn debuut in het hoofdtoernooi van de Australian Open. Vorig jaar haalde hij het hoofdtoernooi niet.