Tennisser Robin Haase is uitgeschakeld in de tweede ronde van de kwalificatie van de Australian Open. Hij verloor in twee sets van Mikhail Koekoesjkin uit Kazachstan. Het verschil was klein: 5-7 6-7.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint komende maandag.