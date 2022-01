Wielrenner Teunissen hoopt op pechvrij voorjaar

Mike Teunissen zag twee jaar op rij optredens in de voorjaarsklassiekers in een teleurstelling eindigen. In 2020, toen alles wegens corona was verschoven naar het najaar, hield een knieblessure hem aan de kant. Vorig jaar liep hij bij een val tijdens een training een spierscheuring in het bovenbeen op. Weg voorjaar. “Ik hoop dat pech me nu eens bespaard blijft”, vertelde de wielrenner van Jumbo-Visma bij de teampresentatie in het Spaanse Alicante.

Na zijn mislukte voorjaar haalde Teunissen (29) nog wel de Tourselectie, maar zijn hart ligt toch vooral bij het voorjaar; bij klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In 2018 eindigde hij als tweede in Dwars door Vlaanderen, in 2019 was er onder meer de zevende plaats in Parijs-Roubaix. “Maar sindsdien heb ik dus geen referentiepunt meer, want ik was er nooit bij in de klassiekers”, aldus Teunissen. “Ik weet dus niet zo goed wat ik mag verwachten dit jaar. Je kunt wel goede waardes trappen in trainingen, en dat doe ik ook, maar pas in de koers zelf weet je wat je echt waard bent ten opzichte van die andere jongens. Maar ik hoop vooral op een blessurevrij voorjaar. Het was echt verschrikkelijk om de afgelopen jaren die wedstrijden op televisie te moeten kijken.”

Aan het kopmanschap in het voorjaar denkt Teunissen niet. “Nee, helemaal niet. Als je iemand als Wout van Aert in de ploeg hebt, moet je daar niet mee bezig zijn. Ik wil hem in de eerste plaats ondersteunen en hem zo lang mogelijk bijstaan, tot in de finale. Een situatie zoals vorig jaar waarbij hij soms ge├»soleerd zat in de finale mag niet gebeuren komend seizoen. Daarom hebben we ook de kern voor de klassiekers versterkt. Jongens zoals Tiesj Benoot, Tosh Van Der Sande en Christophe Laporte zijn echte versterkingen voor onze ploeg. Die extra jongens zorgen er ook voor dat iedereen geprikkeld is om de selectie te halen. Ik geloof er echt in dat we beter gewapend zijn in het voorjaar dan voorheen.”

Teunissen won een rit in de Tour de France van 2019 en droeg twee dagen de gele leiderstrui. Zeker van een selectie in 2022 is hij niet. Er zijn nog twee plaatsen vacant in de ploeg rond Primoz Roglic. “Klopt, ik moet er nog meer voor knokken”, aldus Teunissen. “Twee jaar geleden won ik weliswaar een rit in de Tour, maar dat lijkt intussen al zo lang geleden. Het is helemaal geen garantie dat ik er opnieuw bij mag zijn.”