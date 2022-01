Bobsleeër De Bruin wil nog een keer alles geven in Sankt Moritz

Bobsleeër Ivo de Bruin heeft komend weekend in Sankt Moritz nog één kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De 35-jarige Brabander zet in het Zwitserse ijskanaal alles op alles voor de noodzakelijke top 8-notering in de viermansbob. “Het wordt heel spannend”, zegt hij.

De Bruin staat met nog een race te gaan veertiende in het wereldbekerklassement van de viermansbob. Om zich te plaatsen voor Beijing moet hij top 8 eindigen. Een lastige opgave, maar niet onmogelijk, denkt de bobsleeër die eerder naast een ticket voor de Spelen van Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) greep. Dit seizoen eindigde de Nederlandse viermansbob twee keer als elfde en vorige week als twaalfde. “We starten in onze beste opstelling. Dat hebben we na de eerste wereldbekerwedstrijd niet meer gedaan”, verwijst hij naar de blessure van Janko Franjic.

De oudste van de twee broers Franjic liep in november een hamstringblessure op en kon daarna niet meer meedoen. Een groot gemis, zegt De Bruin. “Hij is onze beste remmer. Hij is nog niet helemaal hersteld, maar hij denkt dat het kan. Ik start ook in de tweemansbob, maar we richten alles op de viermansbob.”

Juist op de baan in St. Moritz acht De Bruin zich kansrijk om de gewenste topnotering te halen. “De baan in Zwitserland is heel lang, dus is de start iets minder belangrijk. We hebben in de meeste wedstrijden laten zien dat we bij de top 6 zitten qua snelheid onderin de baan, daar lopen we in op onze concurrenten. Maar ik ga er ook van uit dat we top 10 kunnen starten met dit team.”

Volgens De Bruin is het verschil groot met Janko erbij. “Hij is fysiek de beste en ook de snelste. Daarnaast wil hij heel erg graag winnen. Hij zorgt voor de energie en is degene die de andere jongens aanstuurt en oppept.”

Na de start komt het op de stuurmanskunsten van De Bruin aan. Op een baan die elk jaar verandert, telt de ervaring. De bobsleeër zegt zich makkelijk aan te kunnen passen. “De meeste banen zijn van beton gemaakt en zijn altijd hetzelfde. De natuurbaan in St. Moritz heeft maar vier vaste bochten. De rest wordt gemaakt van sneeuw met water eroverheen en is elk jaar anders. Je krijgt maar een aantal runs en moet vervolgens precies weten hoe de baan loopt.”

Het bobteam begint donderdag aan de trainingen. Zaterdag is de wedstrijd in de tweemansbob en zondag moet het gebeuren in de viermansbob. De Bruin: “Iedereen is gebrand om alles te geven. Hard starten en goed sturen. Of we het halen of niet, dat maakt niet uit. Dat is het resultaat. Wij zijn alleen met onze taak bezig, anders is de druk veel te hoog.”