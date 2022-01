Deelname Winterspelen in gevaar voor skispringkampioen Stoch

Drievoudig olympisch kampioen skispringen Kamil Stoch kan mogelijk niet deelnemen aan de Winterspelen van Beijing. De 34-jarige Pool heeft drie weken voor het begin een enkelblessure opgelopen en laat komend weekeinde zijn thuiswedstrijd in de wereldbeker in Zakopane schieten.

“Ik was tijdens de warming-up even niet alert. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar opeens was er die pijn. De enkel is opgezwollen en verkleurd”, omschreef Stoch op sociale media wat hem was overkomen. Hij bezocht daarna een arts en zegde af voor de wedstrijd in Zakopane.

Stoch veroverde op de Spelen van Sotsji 2014 twee gouden medailles, vier jaar later kwam er in Pyeongchang nog eentje daar bovenop. De Pool was de afgelopen weken al niet in zijn beste vorm. Als titelverdediger verliet hij voortijdig de Vierschansentournee.